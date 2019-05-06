Суд оставил в силе решение о банкротстве екатеринбургского «Уралтрансбанка»
Сегодня, 19:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение свердловского арбитражного суда о банкротстве «Уралтрансбанка», пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Жалобу на решение арбитража подали акционеры банка, которые посчитали его решение о банкротстве несправедливым. 6 мая закончилось рассмотрение жалобы.
Ранее Банк России отозвал лицензию у «Уралтрансбанка», сославшись на то, что банк занижал величину кредитного риска. После представители Банка России говорили о возможности вывода собственниками и руководством банка 1,4 млрд рублей. Также страховая компания выявила недостачу имущества на 1,9 млрд рублей. К недостаче были отнесены кредиты физических и юрлиц на сумму более 914 млн. По этим кредитам не были обнаружены оригиналы договоров.
Акционеры «Уралтрансбанка» были не согласны с решением суда о несостоятельности банка.
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