Суд оставил в силе решение о банкротстве екатеринбургского «Уралтрансбанка»

Ранее Банк России отозвал лицензию у «Уралтрансбанка», сославшись на то, что банк занижал величину кредитного риска. После представители Банка России говорили о возможности вывода собственниками и руководством банка 1,4 млрд рублей. Также страховая компания выявила недостачу имущества на 1,9 млрд рублей. К недостаче были отнесены кредиты физических и юрлиц на сумму более 914 млн. По этим кредитам не были обнаружены оригиналы договоров.