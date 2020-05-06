На Урале ученые просят вернуть название улицы в честь обвиненного в нацизме генетика

Так, заведующий сектором Института экономики УрО РАН Владимир Литовский и доцент Уральского государственного медицинского университета Сергей Куликов, пишут, что решение администрации о переименовании на улицу Академика Парина, принятое в марте 2020 года, не способствует поднятию настроения ученых во время пандемии.

По словам Литовского и Куликова, Николай Тимофеев-Ресовский — это один из крупнейших генетиков и эволюционистов XX века. Он создал количественную радиобиологии и является основоположником радиационной биогеоценологии. Он в течение 20 лет работал на Урале и разработал вариант защиты территорий от радиационного загрязнения. Кроме того, они утверждают, что он заложил основы молекулярной генетики и является одним из основоположников биофизики.

В 1946 году Тимофеев-Ресовский был обвинен НКВД и судом в нацизме, так как он в 1925 году был приглашен в Германию, но во время сталинских репрессий в 1930-х годах не вернулся обратно, а продолжил там свои исследования. В 1992 году он был реабилитирован. Памятники ему установлены по всему миру.

В начале 2000-х годов в Екатеринбурге появилась улица, названная в честь генетика, но в конце марта этого года мэр Екатеринбурга подписал постановление об изменении названия без объяснения причин.