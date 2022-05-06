Буцаев: РЭО намерен вложить 2,2 млрд рублей в объект по обработке ТКО в Севастополе

Как пишет kp.ru, об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев по итогам встречи с руководителями Севастополя и Крыма. Кроме того, он осмотрел площадки под строительство новых комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
По словам Буцаева, на развитие инфраструктуры обращения с ТКО и строительство новых мусороперерабатывающих заводов на полуострове выделят более восьми миллиардов рублей, а 2,2 миллиарда будут инвестированы в завод в Севастополе.
«В рамках поручения вице-премьера Виктории Абрамченко мы и дальше будем развивать инфраструктуру на территории Республики Крым. Создание новых комплексов в Крыму позволит уже в 2024 году достичь полных показателей федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“, предусмотренных на 2030 год», — подчеркнул глава РЭО.
Буцаев отметил, что до конца 2024 года на территории Крыма будут созданы четыре масштабных объекта, один из которых ориентирован на нужды Севастополя. Объект позволит создать более 150 рабочих мест, а расположен он будет на территории Первомайской балки.
При возведении нового комплекса планируется внедрение передовых российских технологических решений, в том числе до 80% отечественного оборудования. Мощность завода по обращению с ТКО «Первомайская балка» составит 250 тысяч тонн ежегодно. Более 50% отходов пойдет на утилизацию, а извлекаемые на объекте материалы будут направляться во вторичный оборот в объеме не менее 37,5 тысячи тонн в год.
Строительство начнется после завершения проектных работ в 2022 году.
Совокупная мощность утилизации на полуострове ожидается на уровне не менее 370 тысяч тонн в год. Новые объекты планируется построить за счет средств, которые выделены на реализацию нацпроекта «Экология». Построенные заводы дадут более 1000 рабочих мест.
«В рамках программы по развитию инфраструктуры в Крыму РЭО обеспечит стопроцентную сортировку отходов и снижение их захоронения в два раза уже в 2024 году», — заключил Буцаев.