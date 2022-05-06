Буцаев: РЭО намерен вложить 2,2 млрд рублей в объект по обработке ТКО в Севастополе

При возведении нового комплекса планируется внедрение передовых российских технологических решений, в том числе до 80% отечественного оборудования. Мощность завода по обращению с ТКО «Первомайская балка» составит 250 тысяч тонн ежегодно. Более 50% отходов пойдет на утилизацию, а извлекаемые на объекте материалы будут направляться во вторичный оборот в объеме не менее 37,5 тысячи тонн в год.