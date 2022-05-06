Ученые рассказали о недопустимости бесконтрольного применения антибиотиков

Ученые рассказали о недопустимости бесконтрольного применения антибиотиков
Ученые рассказали о недопустимости бесконтрольного применения антибиотиков
Сегодня, 19:07ОбществоФото: pxhere.com
Европейские исследователи выпустили статью о негативных последствиях для человечества из-за повального «увлечения» людей противомикробными средствами. В частности, уже к 2050 году прогнозируется рост устойчивости ряда бактерий к антибиотикам, что, в свою очередь, может привести к массовой гибели людей.

Уже сейчас в странах Евросоюза устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) ежегодно становится причиной смерти более 30 тысяч человек, а к 2050 году это количество может возрасти до десяти миллионов, причем не только в Европе, но и во всем мире. Об этом пишут «Народные новости».

С целью хоть как-то минимизировать риски европейские врачи призвали ограничить применение важных противомикробных препаратов у животных, чтобы сохранить их эффективность у людей. Дело в том, что бактерии постоянно адаптируются к окружающей их среде, и чем чаще люди пьют противомикробные средства, тем быстрее к ним приспосабливаются микроорганизмы. А из-за масштабного использования антибиотиков в животноводстве, устойчивость к ним вполне может распространиться и на человеческие патогены.

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