Контроль качества продукции для ЕВРАЗ ВГОК – основа стабильной и эффективной работы

Особенность новогооборудования в том, что ему требуется лишь 40 секунд, чтобы полностью определитьхимический состав пробы, да еще и в пропорциях. Более того, теперь лаборантымогут задавать поиск определенных элементов. Это связано с улучшенным программнымобеспечением, а также в этом спектрометре используется современная элементнаябаза.