Контроль качества продукции для ЕВРАЗ ВГОК – основа стабильной и эффективной работы
В этом году на ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» введен в эксплуатацию рентгеновский многоканальный спектрометр СРМ-35 для контроля качества продукции. Стоимость оборудования превышает 5,5 млн рублей. И это только начало, во второй половине 2012-го года на предприятии появится еще один спектрометр.
Особенность новогооборудования в том, что ему требуется лишь 40 секунд, чтобы полностью определитьхимический состав пробы, да еще и в пропорциях. Более того, теперь лаборантымогут задавать поиск определенных элементов. Это связано с улучшенным программнымобеспечением, а также в этом спектрометре используется современная элементнаябаза.
Отныне ЕВРАЗВГОК максимально точно, эффективно и быстро определяет состав агломерата,железофлюса и сырья, из которого производится основная товарная продукцияпредприятия. Таким образ, контроль качества ведется на современном уровне, чтопозволяет судить о продукции вцелом.
И если ВГОК является производителем агломерата, то Нижнетагильский металлургический комбинат выпускает металл. Металлопрокат выпускается в разных формах, в основном, это слябы в десятки метров длиной. Чаще всего металлопрокат закупают предприятия автомобильной промышленности для строительства машин.
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