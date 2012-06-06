МВД России растонирует передние боковые стекла всех служебных машин
6 июня 2012, 06:29ОбществоРОман БОТов
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Сотрудники МВД России по указанию министра растонируют передние боковые стекла всех служебных автомобилей, сообщает РИА Новости. Это связано с тем, что с 1 июля ужесточается ответственность за превышение норм допустимой тонировки - штраф остается прежним - 500 рублей, но номера с машины, у которой неправильно затонированы передние боковые стекла, будут сниматься до устранения нарушения. Напомним, что ГОСТом установлено, что лобовое стекло и передние боковые стекла машины должны иметь светопропускание не менее 70%.
Ведомство растонирует передние боковые стекла на служебных автомобилях всех сотрудников, невзирая на чины и звания, в том числе и машины, закрепленные за руководителями МВД. С 1 июля сотрудники ГИБДД будут обращать особое внимание на превышение норм тонировки. В полиции прекрасно понимают, что, требуя с других участников дорожного движения выполнения требований ПДД, прежде всего, нужно самим неукоснительно выполнять эти правила.
Фото: ntv.ru
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