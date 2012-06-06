МВД России растонирует передние боковые стекла всех служебных машин

Ведомство растонирует передние боковые стекла на служебных автомобилях всех сотрудников, невзирая на чины и звания, в том числе и машины, закрепленные за руководителями МВД. С 1 июля сотрудники ГИБДД будут обращать особое внимание на превышение норм тонировки. В полиции прекрасно понимают, что, требуя с других участников дорожного движения выполнения требований ПДД, прежде всего, нужно самим неукоснительно выполнять эти правила.