«МегаФон» обновил «Личный кабинет» для корпоративных клиентов

«МегаФон» предоставил своим корпоративным клиентам доступ к новому «Личному кабинету». Полностью обновленная система управления корпоративным контрактом позволяет экономить время и совершать все необходимые действия, где бы вы ни находились.

Теперь клиенты "МегаФона" могут мгновенно оценить состояние контракта, информацию о подключенных услугах и расходах конкретных сотрудников. Навигация стала более понятной и все необходимые разделы находятся под рукой. Можно быстро установить и изменить индивидуальные лимиты на связь для сотрудников, менять тарифные планы, управлять услугами как одного сотрудника, так и группы. Проще и доступней стала и бухгалтерская документация: получить счет, счет-фактуру, акт выполненных работ, а также создать заявки на изменение в договоре и оформить официальные письма можно непосредственно из кабинета. Еще одним важным отличием нового «Личного кабинета» для корпоративных клиентов является возможность управления не только мобильными, но и фиксированными услугами в одном интерфейсе.

«МегаФон» постоянно работает над качеством сервиса для корпоративных клиентов. Ранее оператор запустил возможность дистанционного обслуживания, также появилась возможность решить все вопросы, требующие личного присутствия, не только в специализированных отделениях, но и в любом из 1976 офисов «МегаФона» по всей России.