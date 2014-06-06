Представители некоммерческих организаций Нижнего Тагила поделились опытом работы на общероссийской конференции

На конференции обсуждались законодательные инициативы и государственные программы развития гражданского контроля, участия НКО в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, защите прав потерпевших, создании системы сопровождения и реабилитации детей, ставших жертвами преступных посягательств. С докладами выступили руководители Совета Федерации, Государственной Думы РФ, Администрации Президента РФ, Общественной палаты РФ, профильных министерств и ведомств.

Для представления регионального опыта работы в Москву приехали представители некоммерческих организаций, реализующие интересные проекты и социально-значимые инициативы. Представлять Свердловскую область на конференцию были приглашены тагильские НКО - «Город добрых людей» и «Центр семейной терапии и консультирования».

По словам Дмитрия Винокурова, директора одной из организаций, в Нижнем Тагиле последние несколько лет много сделано для создания системы помощи детям и подросткам, пережившим ситуацию жестокого обращения и насилия. На базе общественной организации действует кризисная психологическая служба, общественники активно сотрудничают с комиссиями по делам несовершеннолетних, инспекторами ПДН, внедряются интересные профилактические программы по работе с подростками и добровольцами - программа индивидуального наставничества «Старший брат» для подростков в кризисной жизненной ситуации, создан разновозрастной крапивинский отряд «Кречет», налажены сотрудничество с Кировградской воспитательной колонией.