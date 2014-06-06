С Днем рождения, Александр Сергеевич! Тагильчане, сегодня день русского языка

Дата 6 июня была выбрана неслучайно. В этот день 215 лет назад родился Александр Сергеевич Пушкин, которого по праву считают создателем современного литературного русского языка. Наверное, нет такого русскоговорящего человека, который бы не знал произведений Александра Сергеевича.

Согласно последним данным, в мире более 150 миллионов русскоязычных и еще более 100 тысяч владеют русским как вторым языком. Кроме Российской Федерации, русский является официальным языком некоторых стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии. Он также остается языком неофициального общения в странах бывшего СССР. А разговорный русский язык в обязательном порядке изучают все космонавты, которым предстоит работать на Международной космической станции.