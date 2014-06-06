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В Нижнем Тагиле появится новый сквер у здания бывшего Горсовета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле появится новый сквер у здания бывшего Горсовета

6 июня 2014, 17:05Общество
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