В Нижнем Тагиле появится новый сквер у здания бывшего Горсовета

По задумке проектировщиков территория в районе транспортной развязки станет еще одной зеленой зоной и местом отдыха горожан. В центральной части планируется установить памятный камень и разбить араукарий с газонами, цветочными клумбами, каменными и бехатоновыми дорожками, сообщает пресс-служба администрации.

По словам Сергея Носова, работа по благоустройству территории, начатая в прошлом году, должна быть продолжена. Глава города выразил надежду на то, что в будущем вместо камня с памятной табличкой будет стоять памятник Николаю Демидову, который внес неоценимый вклад в развитие Нижнего Тагила.

Есть мечта восстановить этот памятник и создать еще одно место, где жители города смогут отдохнуть в комфортных условиях сказал Сергей Носов.

Работы будут проводиться преподавателями строительного техникума при поддержке муниципалитета. Они стартуют 16 июня и продолжатся до конца месяца. Мэр города взял реализацию проекта под личный контроль.