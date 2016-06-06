В 2016 году численность населения Екатеринбурга вырастет до 1,5 миллионов

С начала 2016 года население Екатеринбурга увеличилось более чем на 7 тысяч человек - таковы данные «Муниципального регистра населения». Сейчас в Екатеринбурге проживает 1 492 474 человека. Совсем немного (по прогнозам специалистов) остается городу до заветного рубежа.

Учитывая, что население столицы Свердловской области растет в среднем на 1400-1500 человек, уже осенью можно ожидать достижения этой цифры. На данный момент впереди уральской столицы - г. Новосибирск, не считая, естественно, 2-х российских столиц.

По данным специалистов, в 2015 году в Екатеринбурге на 10% увеличилась рождаемость и снизилась смертность. Тем самым, прирост населения в столице Урала оказался в 23 раза выше, чем в среднем по России. Соотношение мужского и женского населения в Екатеринбурге остается прежним. 56% составляют женщины и 44% - мужчины.