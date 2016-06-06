В России 100 миллионов аккаунтов «ВКонтакте» были взломаны и выставлены на продажу

Добычей киберпреступника стали личные данные пользователей: логины, пароли, номера телефонов, адреса электронной почты. Как сообщил сам хакер, доступ к ним он получил в результате успешной кибератаки, произведенной на сайт в период между 2011 и 2013 годами.

Предприимчивый взломщик выставил полученную информацию на продажу в закрытом сегменте интернета, специализирующемся в числе прочего на незаконных операциях. Украденные данные хакер оценил в 1 биткоин (инновационная виртуальная валюта, стоимость одной расчетной единицы которой эквивалентна приблизительно $570). Со слов взломщика, кроме выставленных на продажу, он имеет доступ к данным еще 70 миллионов пользователей, но продавать их пока не собирается.

Специалистам удалось произвести анализ украденной базы данных. На данный момент удалось установить, что в выборке из 100 случайных паролей, 92 оказались актуальными и предоставляли доступ к действующим страницам пользователей. Кроме того известно, что большая часть владельцев взломанных страниц использовали простые цифровые и часто встречающиеся буквенные пароли, такие как «QWERTY», «QWERTYUIOP», «123456», «123123». Практически половина (41 миллион) украденных аккаунтов были привязаны к почтовому агенту Mail.ru

По мнению специалистов, утечка личной информации пользователей стала возможной в следствии того, что «ВКонтакте» использует несоответствующие современным стандартам методы хранения паролей.

Однако своевременная смена пароля поможет избежать взлома аккаунта в соцсети. Если делать это хотя бы раз в месяц, то вероятность взлома будет минимальна. Если вы хотите больше знать о ВК или узнать о создании сообщества в данной соцсети, то можете читать тут.