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Поврежденные ураганом крыши домов в Нижнем Тагиле будут восстановлены в течение месяца (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поврежденные ураганом крыши домов в Нижнем Тагиле будут восстановлены в течение месяца (ВИДЕО)

6 июня 2017, 14:20Общество
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