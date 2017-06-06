Поврежденные ураганом крыши домов в Нижнем Тагиле будут восстановлены в течение месяца (ВИДЕО)

На совещании по ликвидации последствий ЧС был затронут вопрос по поврежденным крышам домов.

На сегодняшний момент по 26 крышам объем сильных повреждений не подтвердился. Осталось 22 с существенными повреждениями. У нас две подрядные организации для этого. На Ленина 46 уже приступили к работе. Плановый срок окончания - 30 июня. По остальным, на сегодняшний момент, произведено укрытие сообщил начальник ЖКХ Егор Копысов.

Также было отмечено, что до 30 июня проведут работы на всех крышах. По адресам Ленина 57/2 и Ленина 73 работы закончатся до 1 августа. Планы сформированы по всем УК.

На сегодняшний момент уже закончено 49 кровель, 91 - до 10 июня будут закончены и 121 - до 15 июня и 70 - до 1 июля отметил Егор Копысов.

Сергей Носов распорядился объединить силы УК и подрядчиков и обеспечить на время восстановительных работ укрытие домов от дождя:

Нужен комплекс мероприятий прямо сегодня, чтобы люди у нас не мокли. Необходимо обеспечить сохранность зданий и качественно выполнить работы.