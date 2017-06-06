Северный посёлок Нижнего Тагила остаётся без горячей воды из-за того, что работники котельной ушли спать (ВИДЕО)

Со дня урагана до текущего момента многие жители Нижнего Тагила остаются без горячего водоснабжения.

Напомним, об отсутствии горячей воды и проблемах с электроснабжением жители посёлка рассказали журналистам TagilCity.ru 4 июня.

Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

Вчера - 5 июня в 18:00, по данным Водоканала, вода поступила в котельную Северного посёлка. Однако до текущего момента не все жители микрорайона обеспечены горячей водой.

Представители предприятия, обслуживающего котельную, объяснили задержку в поставке горячей воды аварией.

При заполнении трассы произошла авария, которая потребовала устранения. Потому мы стали заполнять сеть сегодня утром сообщил представитель предприятия «Планта» на заседании штаба по ЧС.

То, что жителям микрорайона, многие из которых остаются ещё и без электричества, приходится терпеть дополнительные неудобства в виде отсутствия горячей воды – вызвало гнев мэра.

Почему только сегодня под утро стали запускать горячую воду? Если бы на улице было +25 – ещё ничего, но сейчас люди без отопления и без горячей воды. Представляете, каково им? А вы взяли, и поспать пошли. Где это видано, чтобы на производствах во время режима ЧС, при наличии аварии, ходили поспать? -- негодовал мэр Нижнего Тагила - Сергей Носов.

Таким образом, сегодня в посёлок Северный, кроме электроснабжения, впервые после урагана вернётся также и горячая вода.

Ураган 3 июня, 2017 г.