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Северный посёлок Нижнего Тагила остаётся без горячей воды из-за того, что работники котельной ушли спать (ВИДЕО)
Сюжеты:
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Северный посёлок Нижнего Тагила остаётся без горячей воды из-за того, что работники котельной ушли спать (ВИДЕО)

6 июня 2017, 15:05ОбществоПавел Щербина
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