Тагильчан не пустили спрятаться от урагана в туалете из-за уборки в парке им. Бондина в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Жительница Нижнего Тагила - Екатерина - поделилась с журналистами историей о том, как она пыталась укрыться от непогоды в туалете парка, но буквально перед её носом была закрыта дверь:

Было уже не видно, куда идти. Был ужасный шторм. Я испугалась за жизнь своих детей. Я не могла уже удерживать их в руках. Мы побежали к ближайшему укрытию - бетонному туалету. Женщина, увидев нас, просто закрыла дверь перед нашим носом.

Сюжет на 2:32, видео Tagil-TV24

Журналисты TagilCity.ru лично побывали в парке, чтобы разобраться в ситуации. Директор учреждения признала, что сходный инцидент имел место быть, но сотрудник туалета, по словам руководителя, не имела злого умысла.

Инцидент произошёл в старой части парка в летнем туалете. Незадолго перед началом дождя наша сотрудница решила провести в нём уборку. Она закрыла двери, потому что должна была это сделать, так как у входа хранятся деньги и билеты, затем приступила к работе. То, что начался не просто дождь, а настоящая буря, она не могла видеть, так как окна находятся в туалете очень высоко. Конечно, когда люди стали стучать в дверь, она услышала, открыла и пустила их внутрь. Конечно, она не закрывала дверь перед кем-либо. Когда она начинала уборку - в туалет никто не собирался. И, тем не менее, она очень сожалеет о произошедшем, ей безумно стыдно заверила журналистов TagilCity.ru директор Нижнетагильского парка культуры и отдыха им. А.П. Бондина - Елена Сидоркина.

Гости парка, оказавшиеся у других построек во время удара стихии, смогли укрываться от непогоды столько, сколько времени им понадобилось. В капитальных туалетах парка по адресу ул. Уральская, 20/1 пережидали удар стихии до 80 человек одновременно.

Я пускала всех. Всего нас тут собралось, наверное, человек 80. Чтобы уместиться всем - пришлось передвигать столы и стулья. В тесноте, да не в обиде. Ребята с Вагонки последними покинули туалет около 20 часов, когда после расчистки дорог за ними смогли приехать родители рассказала журналистам TagilCity.ru женщина, работающая в туалете по адресу ул. Уральская, 20/1.

Фото: здание туалета, в стенах которого нашли спасение от урагана до 80 тагильчан, 6 июня, 2017 г.

Участие в защите гостей от непогоды приняла и охрана парка.

Спасали людей, как могли и где могли. Прятали везде. У нас в будке битком было, в туалетах тоже. Потому никто и не пострадал поделился один из охранников с журналистом TagilCity.ru.

Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

Напомним, во время урагана в Нижнем Тагиле погиб житель Екатеринбурга. Девять человек пострадали.

Ураган 03.06.2017 г.