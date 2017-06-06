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Тагильчан не пустили спрятаться от урагана в туалете из-за уборки в парке им. Бондина в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
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Тагильчан не пустили спрятаться от урагана в туалете из-за уборки в парке им. Бондина в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

6 июня 2017, 18:10ОбществоПавел Щербина
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