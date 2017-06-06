Тагильские библиотекари удостоены премии губернатора Свердловской области за внедрение проектов для детей-инвалидов

По итогам работы за 2016 год библиотекари из Нижнего Тагила удостоены премии губернатора Свердловской области. Центральная библиотека создала и продолжает успешно развивать проект «Абилитация детей с ОВЗ в библиотеке через чтение и творческое развитие». Творческий коллектив, продолжая проект «Особым детям – особые книги», продолжает работу с детьми с ОВЗ в новых направлениях.

Специалисты библиотеки уже настолько широко развили свою деятельность, что в городе Центральная библиотека воспринимается как единый центр работы с детьми-инвалидами.

В новом проекте несколько направлений: освоение пластилиновой живописи, занятия в технике песочной терапии, общение с животными с использованием методов канистерапии и чтения вслух, мультипликация.

В работе проекта принимают участие городская администрация и спонсоры, помогающие обеспечить материальную базу проводимой с детьми работы.

Напомним, в ЦГБ относительно недавно стартовал новый проект – «Театр за столом», привлекший тагильчан с ОВЗ разных возрастов.