Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Художники и скульпторы из Нижнего Тагила, возможно, будут создавать памятник жертвам авиакатастрофы ATR-72
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Художники и скульпторы из Нижнего Тагила, возможно, будут создавать памятник жертвам авиакатастрофы ATR-72

6 июля 2012, 14:46Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?