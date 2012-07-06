Художники и скульпторы из Нижнего Тагила, возможно, будут создавать памятник жертвам авиакатастрофы ATR-72

Для создания монумента решено было организовать конкурс повсей стране. Изначально заявились порядка 40 желающих из всех уголков России.Проекты рассмотрело профессиональное жюри и было отобрано 13 лучших работ. Теперь,как рассказывает «Комсомольская правда», участники должны будут представитьмакет скульптуры в масштабе 1:10 и проектно-сметную документацию.

Все работы чрезвычайно интересны, каждый проект уникален - рассказалруководитель продюсерского центра «ш'Ателье» Виктор Гарабажий - на приглашениек конкурсу откликнулись профессиональные художники и скульпторы. Географияочень широкая - есть участники из Подмосковья, Тюмени, Тобольска, Кургана,Екатеринбурга, Красноярска, Нижнего Тагила и Петрозаводска. Примечательно, чтоучастники не ограничивались одним проектом, представив на конкурс сразунесколько идей.

Результаты второго этапа будут известны к 1 сентября. Затем проектыразместят в Интернете, и вся страна сможет голосовать за наиболее достойный.Голосование продлится до 1 октября, а потом начнутся работы по изготовлению иустановке. Предполагается, что монумент воздвигнут в годовщину трагедии.