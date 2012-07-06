Римские шторы - заслуженная популярность

Римские шторы завевали огромную популярность благодаря своей простоте и оригинальности. Их конструкция достаточно проста. По всей ширине на одинаковом расстоянии размещаются кольца с продетыми шнурами. Благодаря специальным фибергласовым стержням, которые закреплены с изнанки, при подъеме римские шторы ложатся очень ровными складками, напоминая при этом гармошку. Утяжелитель, который размещается внизу, хорошо закрепляет форму и не дает полотну сильно развеваться.

Сегодня вы можете купить такие шторы уже готовыми, заказать их пошив или же посетить интернет магазин штор Портьера. Самый популярный вариант – последний, так как он предполагает удобство, низкую стоимость и отличное качество товара. При этом вам не нужно тратить много времени на поиск подходящих для вашей квартиры элементов, достаточно зайти на сайт и заказать понравившийся вариант.

За счет своей простоты и выразительности римские шторы не меняют своей конструкции, а лишь видоизменяются по расположению и количеству складок. Изначально они относились к минималистическому стилю, но сегодня их очень модно комбинировать с элегантным тюлем или с окантовкой и драпировкой. Римские шторы могут широко применятся в помещении в стиле пост-модерн. Их используют для достижения максимальной функциональности комнат. Они совсем не забирают пространство и могут зрительно скрыть различные диспропорции помещения. В выборе тканей для римских штор нет ограничений. Для этого стиля отлично подходит и тонкая, и плотная ткань, и жаккард, и тюль. В зависимости от выбора материала такие элементы могут обеспечить или полное затемнение, или ровное мягкое освещение. Ткань для них должна подбираться в абсолютной гармонии со всеми остальными элементами интерьера. Так как полотно достаточно ровное, то складки никак не скрывают рисунок и можно выбрать изделие даже с самым оригинальным орнаментом.