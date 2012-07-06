Совсем скоро заработает новое ледовое поле Дворца спорта имени В. К. Сотникова
Уже порядка 90 миллионов рублей затрачено на реконструкцию ледового комплекса, все работы близятся к завершению. Таким образом, скоро в Нижнем Тагиле впервые за 25 лет будет проведен масштабный ремонт Дворца ледового спорта им. В. К. Сотникова.
Важный факт, что замену ледового оборудования проводит одна из самых сильных специализированных фирм страны ООО «Ремэкспо - ледовые технологии». Именно она, к слову, занимается подготовкой олимпийских объектов в Сочи.
Как рассказала пресс-служба Уралвагонзавода, была заменена плита охлаждения. Новое оборудование прослужит минимум 50 лет. Также было уложено 200 кубических метров бетона с армированием, то есть новая площадка буде действительно прочной и долговечной. Кроме того, смонтированы холодильные машины с воздушным охлаждением теплообменников.
Сейчас ведется строительство помещения для льдоуборочных машин. Уже в середине июля вся система будет запущена, начнется намораживание льда. Добавим, что на ледовом поле будет работать новая система вентиляции.
Известно, что на новом поле будут проходить матчи и чемпионаты хоккейных лиг. В связи с этим будет оборудована комната допинг-контроля, появятся новые раздевалки для спортсменов.
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