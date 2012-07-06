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Совсем скоро заработает новое ледовое поле Дворца спорта имени В. К. Сотникова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Совсем скоро заработает новое ледовое поле Дворца спорта имени В. К. Сотникова

6 июля 2012, 16:52Общество
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