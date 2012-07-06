Совсем скоро заработает новое ледовое поле Дворца спорта имени В. К. Сотникова

Важный факт, что замену ледового оборудования проводит одна из самых сильных специализированных фирм страны ООО «Ремэкспо - ледовые технологии». Именно она, к слову, занимается подготовкой олимпийских объектов в Сочи.

Как рассказала пресс-служба Уралвагонзавода, была заменена плита охлаждения. Новое оборудование прослужит минимум 50 лет. Также было уложено 200 кубических метров бетона с армированием, то есть новая площадка буде действительно прочной и долговечной. Кроме того, смонтированы холодильные машины с воздушным охлаждением теплообменников.

Сейчас ведется строительство помещения для льдоуборочных машин. Уже в середине июля вся система будет запущена, начнется намораживание льда. Добавим, что на ледовом поле будет работать новая система вентиляции.

Известно, что на новом поле будут проходить матчи и чемпионаты хоккейных лиг. В связи с этим будет оборудована комната допинг-контроля, появятся новые раздевалки для спортсменов.