В рамках Дня города тагильчане смогут познакомиться с культурой разных национальностей, которых только в нашем городе 127

По данным статистики, в Нижнем Тагиле живут представители 127 национальностей. Среди тагильчан есть татары, башкиры, немцы, евреи, азербайджанцы, армяне, таджики, чуваши, удмурты, марийцы, казахи. Многие создают общественные организации, чтобы сохранить свои традиции, культуру, язык. В 2004 году такие организации вошли в единый Совет национально-культурных объединений.

В Нижнем Тагиле уже стали традиционными национальные праздники: мусульманские Сабантуй и Навруз, еврейский Песах, немецкий День урожая. Ежегодно в городе проводится Фестиваль национальных культур. В 2012 году общественной организацией армянской общины «Армения» впервые был проведен концерт, посвященный Дню материнства и красоты.

С национальными общественными организациями активно сотрудничают муниципальные учреждения: городской Дворец молодежи, Дворец национальных культур, ДК «Юбилейный», Нижнетагильский музей-заповедник, парк культуры им. А.П. Бондина, Дворец детского и юношеского творчества, образовательные учреждения. Особое внимание воспитанию толерантности у детей уделяется в гимназии №86 и школе №45.

В целом, отмечают специалисты, Урал был и остается территорией мира. Представители разных национальностей считают его своей родиной и вносят немалый вклад в науку, культуру, спорт, производство.

Глава города Валентина Исаева предложила включить в юбилейную программу празднования Дня города-2012 отдельный блок «Тагил многонациональный», чтобы показать тагильчанам культуру народов, проживающих среди нас.

От Центральной городской библиотеки поступило предложение организовать выставку рисунков и поделок, выполненных детьми разных народов. Во Дворце детского и юношеского творчества готовы принять на работу педагога любой национальности для создания кружка, а в музее-заповеднике ждут архивные материалы от всех диаспор.