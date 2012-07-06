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В рамках Дня города тагильчане смогут познакомиться с культурой разных национальностей, которых только в нашем городе 127
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В рамках Дня города тагильчане смогут познакомиться с культурой разных национальностей, которых только в нашем городе 127

6 июля 2012, 08:48Общество
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