Юбиляр поблагодарил ПРОМКО

Компания получила Благодарственное письмо от Белорецкого металлургического комбината (входит в группу МЕЧЕЛ).

Белорецкому металлургическому комбинату в этом году исполняется 250 лет. Успехи и достижения предприятия были бы невозможны без партнеров, считают юбиляры: столь почтенный возраст – результат совместной работы.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Вами – работать с надежными, высокопрофессиональными и динамично развивающимися компаниями всегда интересно и приятно», - отмечает управляющий директор ОАО «БМК» В.Г. Камелин.