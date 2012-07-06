Юбиляр поблагодарил ПРОМКО
Компания получила Благодарственное письмо от Белорецкого металлургического комбината (входит в группу МЕЧЕЛ).
Компания получила Благодарственное письмо от Белорецкого металлургического комбината (входит в группу МЕЧЕЛ).
Белорецкому металлургическому комбинату в этом году исполняется 250 лет. Успехи и достижения предприятия были бы невозможны без партнеров, считают юбиляры: столь почтенный возраст – результат совместной работы.
«Мы высоко ценим сотрудничество с Вами – работать с надежными, высокопрофессиональными и динамично развивающимися компаниями всегда интересно и приятно», - отмечает управляющий директор ОАО «БМК» В.Г. Камелин.
Белорецкий металлургический комбинат (Башкортостан) сегодня входит в тройку ведущих производителей метизов в России и лидирует в производстве канатов, пружинной проволоки, арматурных прядей и т.д. Продукция ОАО «БМК» востребована практически во всех отраслях промышленности, прежде всего в топливно-энергетической, машиностроительной, строительной, а также в оборонно-промышленном комплексе.