143 тагильчанина переедут в новые дома на Старателе уже в сентябре (ФОТО)

Строители уже закончили работу по важным коммуникациям: электроснабжению, теплоснабжению и водоснабжению, а также связи и канализации. Сейчас на объекте приступили к отделке внутренних помещений.

Сергею Носову доложили, что работы ведутся по графику, сообщает пресс-служба администрации. Так, уже 15 сентября строительство, включая благоустройство, будет закончено. Администрация города передаст ключи новым жильцам, и у них будет время обжиться, высказать замечания.

В это время будут решаться вопросы с документами, начнется регистрация нового жилого фонда. Срок контракта по строительству, добавим, заканчивается 15 октября. Так, 143 тагильчанина переселятся в 51 квартиру.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила