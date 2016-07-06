143 тагильчанина переедут в новые дома на Старателе уже в сентябре (ФОТО)
6 июля 2016, 10:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне Сергей Носов посетил поселок Старатель, где ведется строительство двух трехэтажных многоквартирных домов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Строители уже закончили работу по важным коммуникациям: электроснабжению, теплоснабжению и водоснабжению, а также связи и канализации. Сейчас на объекте приступили к отделке внутренних помещений.
Сергею Носову доложили, что работы ведутся по графику, сообщает пресс-служба администрации. Так, уже 15 сентября строительство, включая благоустройство, будет закончено. Администрация города передаст ключи новым жильцам, и у них будет время обжиться, высказать замечания.
В это время будут решаться вопросы с документами, начнется регистрация нового жилого фонда. Срок контракта по строительству, добавим, заканчивается 15 октября. Так, 143 тагильчанина переселятся в 51 квартиру.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
© TagilCity.ru
администрациягородстроительствоСвердловская областьРоссияпомощьмэрСергей НосовСтарательжильеЛенинский районновые дома
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей