Горячая вода будет отключена в домах Северного поселка до 1 августа из-за ремонтных работ на заводе Нижнего Тагила
6 июля 2016, 11:30Общество
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По сообщению главного инженера Химзавода «Планта» Андрея Лунева, в течение июля на предприятии будет остановлено котельное оборудование.
Сюжеты: Нижний Тагил
Это повлечет полное отключение горячей воды в целом микрорайоне Нижнего Тагила - на Северном поселке. По данным специалистов, работы будут связаны с подготовкой к отопительному сезону. Они коснутся оборудования и трубопроводов котельной Химзавода, а также паросилового хозяйства предприятия.
Поскольку объем проводимых работ большой, подача горячей воды в данный микрорайон будет возобновлена только 1 августа.
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