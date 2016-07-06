Горячая вода будет отключена в домах Северного поселка до 1 августа из-за ремонтных работ на заводе Нижнего Тагила

Это повлечет полное отключение горячей воды в целом микрорайоне Нижнего Тагила - на Северном поселке. По данным специалистов, работы будут связаны с подготовкой к отопительному сезону. Они коснутся оборудования и трубопроводов котельной Химзавода, а также паросилового хозяйства предприятия.