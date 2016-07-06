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Горячая вода будет отключена в домах Северного поселка до 1 августа из-за ремонтных работ на заводе Нижнего Тагила
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Горячая вода будет отключена в домах Северного поселка до 1 августа из-за ремонтных работ на заводе Нижнего Тагила

6 июля 2016, 11:30Общество
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