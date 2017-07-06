Воспитанница детского дома в Карпинске разыскивается седьмые сутки (ФОТО)
6 июля 2017, 08:30Общество
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Воспитанница детского дома Карпинска 1 июля ушла из места проживания, и до сих пор её местонахождение неизвестно.
Беглянке Александре Романовой 16 лет, её рост около 160 см. Девушка была одета в бежевые лосины, цветную вязаную кофту и черные балетки.
Отдел полиции №32, который занимается розыском пропавшей, просит всех, кто видел девушку, обращаться по номерам 8 (34383) 3-34-33, 3-40-79.
Ранее Александра уже сбегала из детского дома - тогда она ушла в школу и пропала на несколько дней, сообщает местное издание Вечерний Карпинск.
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Вероятно, теперь в детском доме из-за данного инцидента начнется прокурорская проверка. Директор может получить протокол об административном правонарушении.
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