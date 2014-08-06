День физкультурника
6 августа 2014, 17:40Обществоniona
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8 августа празднуем День физкультурника на горнолыжном комплексе "Гора Белая"! С 14 до 17 часов Вас ждут море подарков и положительные эмоции, конкурсы, танцы, ростовые куклы, пеший маршрут...
8 августа празднуем День физкультурника на горнолыжном комплексе "Гора Белая"!
С 14 до 17 часов Вас ждут море подарков и положительные эмоции, конкурсы, танцы, ростовые куклы, пеший маршрут "Долина родников" и йога под открытым небом. Приезжайте всей семьей!
Расписание мероприятий:
14.00-14.30 Конкурсы с мячом
14.30-14.45 Детская анимация
14.45-15.00 Конкурс в тире
15.00-15.30 Веселые старты
15.30-16.30 Пеший маршрут «Долина родников»
15.30-16.00 Спортивные конкурсы
16.00-16.45 Йога
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