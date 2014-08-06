8 августа празднуем День физкультурника на горнолыжном комплексе "Гора Белая"!

С 14 до 17 часов Вас ждут море подарков и положительные эмоции, конкурсы, танцы, ростовые куклы, пеший маршрут "Долина родников" и йога под открытым небом. Приезжайте всей семьей!