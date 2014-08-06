Правительство заморозило накопительные пенсии еще на год

Чиновники финансово-экономического блока правительства и управляющие НПФ возражают: финансовый сектор недосчитается 900 млрд руб., кредиты российских банков, необходимые экономике в условиях санкций, подорожают, а доверие к пенсионной системе будет окончательно подорвано.

Правительство продлило мораторий на перевод накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Минтруда со ссылкой на заявление министра Максима Топилина.

При обсуждении проектов федерального бюджета и бюджета ПФР правительство приняло решение направить в 2015 году средства страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на формирование и финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы. Соответственно, те взносы, которые в 2015 году должны были пойти в накопительную составляющую, увеличат пенсионные права граждан в распределительной составляющей сказал министр.

За и против

На продлении моратория настаивал социальный блок правительства, рассказывал ИТАР-ТАСС источник, знакомый с содержанием споров: «Аргументы - необходимость финансировать социальные обязательства и программы по Крыму в условиях бюджетной экономии».

Минтруд: правительство продлило на 2015 год мораторий на передачу пенсионных накоплений

Пенсионные накопления формируются за счет 6% из 30-процентных страховых взносов, которые работодатели перечисляют в социальные фонды - пенсионный, обязательного медицинского страхования и соцстрахования.

Эти накопления - сейчас аккумулировано около 2,5 трлн руб. - исключаются из солидарной пенсионной системы, деньги из которой направляются на выплаты пенсионерам. Заморозка накопительной части пенсии позволяет сократить дефицит Пенсионного фонда и, соответственно, расходы федерального бюджета, так как нехватка средств в ПФР традиционно финансируется за счет бюджетного трансферта.

У правительства есть опыт заморозки. Взносы за 2014 год в размере 243 млрд руб. были переданы Пенсионному фонду на текущие выплаты пенсий, Минфин на ту же сумму уменьшил трансферт ПФР, передав сэкономленные деньги в резерв на случай неблагоприятной экономической ситуации.

Заморозку тогда объяснили необходимостью повысить прозрачность рынка НПФ за счет акционирования фондов и создания гарантийного фонда на случай банкротств.

Против моратория активно выступали представители НПФ. Их поддерживал финансово-экономический блок правительства и Центробанк, ссылаясь на то, что пенсионные накопления могут стать основным источником длинных денег для инфраструктурных проектов. Альтернативу заморозке предлагал глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, по мнению которого, на переходный период - до завершения акционирования НПФ - государство могло бы выпустить облигации в пользу фондов. Предложение не поддержали.

Спор вокруг пенсионных накоплений за 2015 год был еще более жестким. Источник в ЦБ во вторник заявил ИТАР-ТАСС, что «отказ властей от взятых перед НПФ обязательств ставит крест на привлечении в отрасль инвестиций и лишает ее шанса на становление».

Кроме того, подрывает доверие гражданина к пенсионной реформе, лишает его возможности планировать свое будущее заключил он.

Продление моратория на 2015 год может привести к замедлению вдвое роста ВВП в следующем году - с 2 до 1%, поддержал коллегу источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, в текущих условиях это приведет к удорожанию кредитных ресурсов в среднем на 2-3 процентных пункта для экономики и к исчезновению инвестиционного ресурса длиннее, чем 1,5-2 года.

Разумных поводов для продления на 2015 год моратория на передачу пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды нет сказал в свою очередь замминистра экономического развития Сергей Беляков.

Контраргумент Минтруда - низкая эффективность накопительной пенсии и фактическое снижение пенсионных прав граждан. «Зачастую неэффективная накопительная составляющая отнимает деньги у граждан как при формировании средств пенсионных накоплений, так и при назначении соответствующих пенсионных выплат», - сетует Топилин, по мнению которого выгоду от накопительной части пенсии получают только финансовые организации, «поскольку им, по сути государством, в обязательном порядке перечисляются взносы граждан в огромных объемах, тогда как никакой реальной ответственности, в том числе в виде взимания с них процентов за пользование взносами граждан, они не несут».

Цена заморозки

Минфин оценивает замороженный объем потенциальных поступлений в НПФ в будущем году в 900 млрд руб. (за 2014 и 2015 годы), из которых около 700 млрд руб. могли бы быть вложены в корпоративные облигации, а 200 млрд руб. - лежать на банковских депозитах. Оценки участников рынка ниже. По подсчетам заместителя генерального директора УК «Паллада Эссет Менеджмент» Александра Баранова, в следующем году в российскую финансовую систему не поступит 650-700 млрд руб. Из них около 250 млрд руб. - средства так называемых молчунов, и 400-450 млрд руб. - средства, которые должны были прийти в НПФ прошедших акционирование и вошедших в систему страхования.

Обе суммы близки к прогнозному дефициту Пенсионного фонда на 2015 год - это 829 млрд руб. Но ранее глава ПФР Антон Дроздов в интервью ИТАР-ТАСС говорил, что не закладывает в бюджет поступление средств от возможной заморозки пенсионных накоплений.

Такой вопрос не поднимается. В планах по формированию трехлетнего бюджета не предусмотрено продление моратория. Мы планируем, что до 1 января 2015 года ряд фондов пройдут необходимые процедуры. Мы находимся на связи с ЦБ и оцениваем перспективы подчеркивал он в конце мая.

Топилин утверждает, что продление моратория не связано с дефицитом пенсионной системы, «а направлено на сознательное усиление ее солидарного характера в рамках стандартных подходов к социальному страхованию граждан».

«Накопилось»

Государство полностью демотивирует граждан от участия в пенсионной системе, отреагировали на решение правительства в НПФ «Газфонд», управляющем накоплениями сотрудников «Газпрома».

Работодателям будет неинтересно включать в свои соцпакеты пенсионные продукты, вся затея с государственным софинансированием пенсии тоже потеряет смысл. Гражданин просто лишается возможности самостоятельно формировать для себя пенсию, все, что ему остается - надеяться, что о нем позаботится государство отмечают в НПФ.

Председатель совета НПФ «Согласие» Евгений Добровольский поддерживает: «Уровень доверия здесь и так низкий. А при регулярных сменах правил игры ни о каком доверии здесь и речи быть не может».

Силуанов не видит причин возвращаться к теме заморозки передачи пенсий в НПФ в 2015 году

Другой аспект проблемы - отток капитала в условиях международных санкций, когда длинные деньги просто критически необходимы, удивлены в «Газфонде». Баранов из «Паллада Эссет Менеджмент» добавляет, что изъятие взносов за 2014 год стало причиной снижения котировок гособлигаций и корпоративных бондов, обесценивания рубля и в результате - увеличения ключевой ставки ЦБ.

Для ВЭБа как государственной управляющей компании (ГУК, управляет деньгами молчунов - граждан, не подавших заявлений о переводе накоплений в НПФ) продление моратория на накопительную часть пенсии уже не имеет существенного значения, сказал ИТАР-ТАСС директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов. После обнуления накопительной части пенсии для молчунов с 2014 года, ГУК практически перестала выступать в качестве активного долгосрочного инвестора, поясняет он.

Экономика почувствует отсутствие длинных инструментов финансирования масштабных проектов в среднесрочной перспективе, разделает опасения проректор РАНХиГС Александр Сафонов.

Решение возникло на фоне экономических трудностей в условиях сложившейся геополитической обстановки, и эти накопления являются главным источником покрытия дефицита. Но это сиюминутное решение. В долгосрочной перспективе дефицит только усилится. Кроме того, это в значительной степени будет влиять на отношение населения к участию в пенсионных программах заключил он.

Сафонов опасается ориентации населения на серые расчеты с работодателями.