Статистика ФСС: В Хабаровском крае стало меньше травм на производстве

По результатам исследования, специалисты зафиксировали 258 несчастных случаев на предприятиях Хабаровского края за первые шесть месяцев текущего года. Это число на 22% меньше, чем аналогичный показатель, зафиксированный годом ранее, сообщает издание vostokmedia.ru. с 66% до 31% снизился показатель по тяжелым несчастным случаям, а количество смертей на производствах сократилось на 28% - до 39 случаев за первое полугодие. Такая статистика наглядно демонстрирует повышение уровня соблюдения техники безопасности и вниманию к данной сфере, исходящим от страховых компаний региона.

Кроме того, в Хабаровском крае повысилась численность самих страховых компаний, осуществляющих финансирование предупредительных мер из бюджета Фонда. В текущем году 552 компании региона обратились с заявками на финансирование профилактических мероприятий по технике безопасности. В ФСС планируют выделить на эти мероприятия около 338 миллионов рублей. Эта сумма на 63% превышает объем средств, выданный годом ранее.

Специалисты выделили три основные группы травм на производстве. Первое – это травмы, полученные от предметов, находящихся в воздухе (46 случаев), второе – это падения с высоты (30 случаев) и третьи – это падение, обрушение или обвалы пород, материалов и иных предметов (16 случаев).

Чаще всего работники получали повреждения опорно-двигательного аппарата, кожи и мягких тканей. Примечательно, но 70% всех пострадавших – мужчины. На долю женщин приходится не более 30%.