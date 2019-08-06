Статистика ФСС: В Хабаровском крае стало меньше травм на производстве
На территории Хабаровского края завершилось исследование по количеству случаев травматизма на производствах. Оно было инициировано специалистами регионального отдела страхования профессиональных рисков отделения Фонда социального страхования России (ФСС).
По результатам исследования, специалисты зафиксировали 258 несчастных случаев на предприятиях Хабаровского края за первые шесть месяцев текущего года. Это число на 22% меньше, чем аналогичный показатель, зафиксированный годом ранее, сообщает издание vostokmedia.ru. с 66% до 31% снизился показатель по тяжелым несчастным случаям, а количество смертей на производствах сократилось на 28% - до 39 случаев за первое полугодие. Такая статистика наглядно демонстрирует повышение уровня соблюдения техники безопасности и вниманию к данной сфере, исходящим от страховых компаний региона.
Кроме того, в Хабаровском крае повысилась численность самих страховых компаний, осуществляющих финансирование предупредительных мер из бюджета Фонда. В текущем году 552 компании региона обратились с заявками на финансирование профилактических мероприятий по технике безопасности. В ФСС планируют выделить на эти мероприятия около 338 миллионов рублей. Эта сумма на 63% превышает объем средств, выданный годом ранее.
Специалисты выделили три основные группы травм на производстве. Первое – это травмы, полученные от предметов, находящихся в воздухе (46 случаев), второе – это падения с высоты (30 случаев) и третьи – это падение, обрушение или обвалы пород, материалов и иных предметов (16 случаев).
Чаще всего работники получали повреждения опорно-двигательного аппарата, кожи и мягких тканей. Примечательно, но 70% всех пострадавших – мужчины. На долю женщин приходится не более 30%.
Стоит подчеркнуть, что в ФСС осуществляют комплексное обеспечение инвалидов необходимыми техническими средствами для реабилитации. Также им предоставляются протезные и ортопедические изделия. С января 2019 года региональное отделение ФСС Хабаровского края оказало 99758 государственных услуг физическим и юридическим лицам. Обратиться за услугой можно через официальный портал госуслуг gosuslugi.ru. Для этого нужно зарегистрироваться, подать заявку и отправить необходимые документы. Сделать это можно в любое время, а стоять в очередях и вовсе не понадобится.