Передвижные системы безопасности, камеры в учебных авто и изменения штрафов: в ГИБДД Нижнего Тагила прошла пресс-конференция (ФОТО)

Подполковник Коперкин Сергей Георгиевич, глава отдела ГИБДД, был главным спикером на мероприятии. В первую очередь, он хотел от собственного имени донести до тагильчан суть изменений в законодательстве. Ему помогали в это Бернгардт Сергей Александрович, Сафонов Сергей Александрович и Орлов Александр Адольфович.

В первую очередь, стоит отметить, что минимальная сумма штрафа на сегодняшний день составляет 500 рублей. Кроме того, вводится такое понятие как «повторность» за ряд нарушений, в том числе, в превышении скорости и проезд светофора на красный сигнал.

Впервые вводится ответственность – еще не было у нас такого: наложение одновременного штрафа и лишения права управления транспортным средством. Это за управление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Штраф составляет 30 тысяч рублей и лишение от полутора до 2 лет. А при повторности – штраф будет 50 тысяч рублей, а лишение до трех лет комментирует Сергей Георгиевич.

Есть ли те, кто уже попал под новые штрафы?

– Конечно, с 1 сентября работаем уже шестой день и около двух тысяч нарушителей привлекается уже по новому закону – и пешеходы, и водители.

Вчера уже состоялась повторная сдача для тех, кто однажды был лишен водительских прав. Куда обращаться желающим?

– К сожалению, на экзамен пришло только двое, хотя подавало заявки гораздо больше. По нашим подсчетам должно быть не менее 20-ти человек. Потому что подходили, брали заявления, узнавали. Для этого, кстати, надо обратится в кабинет №17 в здании РЭО. С собой – паспорт, медицинскую справку (для тех, кто был лишен за управление в состоянии алкогольного опьянения и для тех, кто отказался от освидетельствования). А по четвергам – сдача. Кроме того, сдают, естественно, и те, кто был лишен права даже на небольшой срок.

У сдающих может возникнуть вопрос: вроде бы лишили прав пару лет назад (примерно), а сдавать нужно по новому закону, справедливо ли это?

– Я думаю, это один из барьеров к тому, чтобы не нарушать. Делается для того, чтобы многие нарушители вспомнили ПДД вообще.

Я замечал, когда после некоторого промежутка между учебой в автошколе и вождением – многие люди забывают правила, не помнят элементарного. Мало кто вникает в изменения – люди привыкают ездить по определенному маршруту и теряются. Даже новый перекресток многих повергает в ступор. Должно быть знание и повтор старого. Например, не многие помнят, что желтая полоса – она запрещает остановку.

Каким образом участвуете ли вы в программе «Безопасный город»?

– Скоро, в октябре, будет введен первый этап. Будет ряд специальных комплексов – «Одиссей», «Кордон», «Криз», «П». Они будут перемещаться по городу, учитывая «напряжение» дорожной обстановки в городе, очаги аварийности – наезд на пешеходах, проезд на красный сигнал, непристегнутые ремни безопасности, непредоставление преимущества пешеходам и другое. Все это будет фиксироваться, поэтому от наказания будет не уйти. Порядка 40 комплексов будет перемещаться по городу.

В настоящее время не все «искусственные неровности» установлены в городе.

– Всё будет восстановлено к началу октября. Да, мы должны обезопасить детей, поэтому они будут установлены не только там, где были, но и даже там, где их не было.

Как оцениваете уровень подготовки начинающих водителей в тагильских автошколах?

– Не так давно я собрал автошколы и поговорил с ними о том, что некоторые не могут сдать, есть какой-то процент сдачи, кто-то на этом наживается. Чтобы этого не было – мы рекомендовали автошколам устанавливать видеорегистраторы в учебных автомобилях.

Вообще, сейчас идет большая автомобилизация города, да и всей России. По сравнению в 2000 годом у нас в два раза увеличилось количество транспортных средств. Появилось огромное количество желающих сдавать на права. Качество подготовки однозначно хромает. Процент сдачи можно посмотреть на стендах в здании РЭО.

Несколько слов о сегодняшней аварии в центре города. На кадрах видно, что автомобиль ДПС преследовал разбившегося.

– Преследования не было. Была попытка остановить – но когда сотрудники потеряли его из виду, они вернулись на пост. Через некоторое время им сообщили, что произошла авария с летальным исходом. С улицы Огаркова выезжала вневедомственная охрана.

Ознакомится с изменением штрафов можно на сайте ГИБДД Нижнего Тагила.

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