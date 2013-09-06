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В Свердловской области увеличиваются случаи заболевания бешенством среди животных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области увеличиваются случаи заболевания бешенством среди животных

6 сентября 2013, 12:05Общество
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