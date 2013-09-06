В Свердловской области увеличиваются случаи заболевания бешенством среди животных

Вообще, по итогам 8 месяцев нынешнего года по территории Нижнего Тагила зарегистрировали 870 случаев покуса животными, из них 233 – это дети до 17 лет, сообщает Роспотребнадзор. Наибольшее число укушенных – на территории Дзержинского района (297 пострадавших).

Кроме того, продолжают регистрироваться случаи покуса крысами, ёжиками, куницами. А на территории села Краснополье зарегистрирован укус лисёнком, у которого лабораторно подтверждено бешенство.

Наблюдается большое количество лиц, не получивших антирабическое лечение, за счёт самовольного прекращения вакцинации. Многие жители не обращаются в травмпункт за квалифицированной помощью и введением антирабической вакцины сообщают в Роспотребнадзоре.

О том, как предостеречь себя и своих близких от заражения бешенством, городской портал TagilCity.ru рассказывал в публикации «Бешенство в Нижнем Тагиле: всё о заболевании, профилактике и предотвращении».