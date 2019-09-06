В Нижнем Тагиле осуждена группа из четырёх наркодилеров
Сегодня, 17:51ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
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В Тагилстроевском суде на скамье подсудимых оказались четверо молодых людей, которые обвинялись в покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники полиции установили, что реализация наркотических веществ осуществлялась через интернет-магазин. Его «оператор» был задержан патрулём ППС в районе Красного Камня. При мужчине обнаружено 183 пакетика с наркотиками. Ещё троих тагильчан сотрудники полиции задержали при попытке забрать наркотические вещества в тайниках.
Следователи выяснили, что «оператор» расфасовывал наркотики и раскладывал по тайникам в различных районах Нижнего Тагила. Остальные участники группы забирали партии наркотиков и расфасовывали их на более мелкие для «закладок».
Суд приговорил старшего группы к 11 годам лишения свободы. Ещё один подсудимый получил 10 лет и 2 месяца, остальные двое – 9 лет. Все подсудимые будут отбывать наказание в колонии строго режима.
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