В Нижнем Тагиле осуждена группа из четырёх наркодилеров

Сотрудники полиции установили, что реализация наркотических веществ осуществлялась через интернет-магазин. Его «оператор» был задержан патрулём ППС в районе Красного Камня. При мужчине обнаружено 183 пакетика с наркотиками. Ещё троих тагильчан сотрудники полиции задержали при попытке забрать наркотические вещества в тайниках.

Следователи выяснили, что «оператор» расфасовывал наркотики и раскладывал по тайникам в различных районах Нижнего Тагила. Остальные участники группы забирали партии наркотиков и расфасовывали их на более мелкие для «закладок».