На Урале участник ДТП с пятью погибшими вновь назван невиновным

Напомним, что авария произошла в феврале на восьмом километре дороги Глубокое — Бобровский. Водитель отечественного автомобиля Николай Батяркин погиб, в машине также находились его друзья: диджей Артем Ветров, Алена Литвина, Александр Потрепалов, Олег Харсевич. Все пассажиры также скончались. Владислав Темников стал единственным выжившим в этой аварии. Было условлено, что водитель иномарки в момент ДТП был пьян.