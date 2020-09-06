На Урале участник ДТП с пятью погибшими вновь назван невиновным

На Урале участник ДТП с пятью погибшими вновь назван невиновным

Сегодня, 11:46ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
На Урале продолжается следствие по делу гибели диджея и его друзей в ДТП. Эксперты вновь пришли к выводу, что участник аварии Владислав Темников невиновен в столкновении, пишет Е1.

Повторную экспертизу проводил Уральский региональный центр судебной экспертизы. По мнению экспертов, столкновение произошло в полосе Ford, которым управлял Темников. На встречную полосу выехал водитель Lada 2112 — Николай Барякин. Был сделан вывод, что водитель ВАЗа создал помеху для движения.

Напомним, что авария произошла в феврале на восьмом километре дороги Глубокое — Бобровский. Водитель отечественного автомобиля Николай Батяркин погиб, в машине также находились его друзья: диджей Артем Ветров, Алена Литвина, Александр Потрепалов, Олег Харсевич. Все пассажиры также скончались. Владислав Темников стал единственным выжившим в этой аварии. Было условлено, что водитель иномарки в момент ДТП был пьян.

Близкие Николая Батяркина считают, что он пытался избежать столкновения. По их версии, водитель Ford мог вилять на дороге, спидометр автомобиля застыл на отметке в 130 км/ч, а на Lada стрелка остановилась на 40 км/ч. Первая экспертиза показала, что на встречку выехал Батяркин.

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