Получившей пожизненный срок в Швейцарии екатеринбурженке пересмотрят приговор

Уроженке Екатеринбурга Елене Пановой, которая получила пожизненный срок в Швейцарии за убийство, совершенное ее мужем, пересмотрят приговор, сообщает E1 со ссылкой на адвоката девушки Георгия Багратиони.

Апелляция будет рассмотрена в четверг, 8 октября. Адвокат уверен, что у Пановой есть шанс на смягчение приговора. На последнем заседании мы в пух и прах разбили прокурора, доказали, что было нарушение международных прав и прав человека. Над ней издевались в тюрьме. Я считаю, что суд точно отменит пожизненный приговор, а возможно, даже отпустит ее насовсем, сказал Багратиони. Он отметил, что одним из нарушений суда является отказ в приглашении российского консула на разбирательство. Заявление Елена подавала уже около 50 раз, а заседание проходило в закрытом режиме. Напомним, Елена Панова была приговорена к пожизненному заключению в швейцарской тюрьме в начале 2020 года. Она была наказана за совершение убийства ее мужем Серджио Джуссани. Он зарезал свою бывшую жену. Позднее суд посчитал, что именно Панова спланировала и организовала убийство. Екатеринбурженке дали пожизненный срок в Швейцарии за причастность к убийству

