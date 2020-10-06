Получившей пожизненный срок в Швейцарии екатеринбурженке пересмотрят приговор

На последнем заседании мы в пух и прах разбили прокурора, доказали, что было нарушение международных прав и прав человека. Над ней издевались в тюрьме. Я считаю, что суд точно отменит пожизненный приговор, а возможно, даже отпустит ее насовсем, сказал Багратиони.