Получившей пожизненный срок в Швейцарии екатеринбурженке пересмотрят приговор

Апелляция будет рассмотрена в четверг, 8 октября. Адвокат уверен, что у Пановой есть шанс на смягчение приговора.
На последнем заседании мы в пух и прах разбили прокурора, доказали, что было нарушение международных прав и прав человека. Над ней издевались в тюрьме. Я считаю, что суд точно отменит пожизненный приговор, а возможно, даже отпустит ее насовсем, сказал Багратиони.
Он отметил, что одним из нарушений суда является отказ в приглашении российского консула на разбирательство. Заявление Елена подавала уже около 50 раз, а заседание проходило в закрытом режиме.
Напомним, Елена Панова была приговорена к пожизненному заключению в швейцарской тюрьме в начале 2020 года. Она была наказана за совершение убийства ее мужем Серджио Джуссани. Он зарезал свою бывшую жену. Позднее суд посчитал, что именно Панова спланировала и организовала убийство.