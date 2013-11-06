«МегаФон» подарил свердловчанам миллионы

Мы стремимся сделать использование услуг связи максимально комфортным для наших клиентов. Программа «МегаФон - Бонус» - это возможность поблагодарить абонентов за их выбор оператора связи. На сегодняшний день самым популярным бонусом, среди наших клиентов являются пакеты внутрисетевых вызовов. В среднем, ежемесячно пользователи активируют порядка 40 тысяч таких пакетов. Связано это, в том числе и с тем, что «МегаФон» - один из лидеров по количеству абонентов на Урале. Когда родственники и друзья являются абонентами одного оператора, связь с ними в приоритете отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.

Отметим, только за последние два месяца абоненты «МегаФона» в Свердловской области получили бонусы на свой мобильный счет на общую сумму более 200 тысяч рублей, подарили своим друзьям и близким порядка 3 миллионов внутрисетевых минут, а также конвертировали бонусные баллы в 162 тысячи миль компании «Аэрофлот».

Напомним, программа «МегаФон-Бонус» позволяет абонентам накапливать бонусные баллы и обменивать их на услуги связи. В программе лояльности участвуют все абоненты – физические лица, пользующиеся коммерческими тарифами. Включение в программу происходит автоматически при подключении к сети «МегаФон». Бонусные баллы можно потратить на своё усмотрение – активировать пакеты бесплатных минут, SMS, мегабайт мобильного интернета, а также получить скидки в компаниях в рамках партнерских программ оператора.