Обнаружен новый способ кражи банковских данных о клиентах

Как пишут «Новые известия», обычно хакеры проникают в защищенную сеть с помощью спам-рассылок. Сотрудник банка может получить на почту приглашение записаться на курсы или аттестацию. В формуляре регистрации его попросят ввести пароль и логин от корпоративной почты, как будто того требуют правила.

Как только незадачливый сотрудник или сотрудница отдаст свои данные в руки мошенников, последние смогут зайти на рабочий аккаунт банковского служащего и найти там данные клиентов.