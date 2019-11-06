В Нижнем Тагиле планируют построить новую школу гребного слалома
Сегодня, 6 ноября, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе визита в школу гребного слалома обсудил возможность строительства нового здания для занятий этим видом спорта, сообщает пресс-служба администрации.
Зданию школы уже 40 лет, и оно, как сообщила и. о. начальника управления образования Татьяна Гура, нуждается в ремонте. По словам тренеров, школа гребного слалома в Нижнем Тагиле уникальна тем, что имеет возможность круглогодичных тренировок, поэтому они просят мэрию возможность обновить спортобъект.
Владислав Пинаев предложил помимо сохранения существующего здания приступить к проекту нового. Для этого он дал соответствующее поручение Тагилгражданпроекту.
Пока не будет сделан проект, вперед мы не продвинемся. Несколько вариантов размещения данного объекта недалеко от водоемов у нас есть, а при наличии проектно-сметной документации можно будет договариваться о строительстве софинансирования и с областью, и, например, с ЕВРАЗом,подчеркнул мэр.
Пока тренировки будут продолжаться в существующем техническом бассейне. В следующем году администрация города планирует выделить более двух миллионов рублей для устранения в здании школы замечаний контрольных органов, связанных с пожарной и санитарной безопасностью.