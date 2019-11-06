В Нижнем Тагиле планируют построить новую школу гребного слалома

Зданию школы уже 40 лет, и оно, как сообщила и. о. начальника управления образования Татьяна Гура, нуждается в ремонте. По словам тренеров, школа гребного слалома в Нижнем Тагиле уникальна тем, что имеет возможность круглогодичных тренировок, поэтому они просят мэрию возможность обновить спортобъект.

Владислав Пинаев предложил помимо сохранения существующего здания приступить к проекту нового. Для этого он дал соответствующее поручение Тагилгражданпроекту.

Пока не будет сделан проект, вперед мы не продвинемся. Несколько вариантов размещения данного объекта недалеко от водоемов у нас есть, а при наличии проектно-сметной документации можно будет договариваться о строительстве софинансирования и с областью, и, например, с ЕВРАЗом,подчеркнул мэр.