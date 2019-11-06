В тагильской ИК-12 начались съёмки фильма с актёром из «Реальных пацанов»
Сегодня, 16:23ОбществоФото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле в ИК-12 стартовали съёмки художественного фильма «Прощение», где одну и ролей играет актёр Александр Белов известный по участию в сериале «Реальные пацаны», сообщает ГУФСИН РФ по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Съёмки короткометражки проходят в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых «Не числом, а смирением». Помимо Белова в фильме задействованы ещё три профессиональных актёра. Реквизит предоставлен Екатеринбургской епархией.
В общей сложности в картине снимутся более 30 осуждённых, двое из которых — Юрий Сигарев и Игорь Червоткин — в главной роли. Съёмочные работы завершатся в первой половине 2020 года.
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