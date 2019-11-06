В тагильской ИК-12 начались съёмки фильма с актёром из «Реальных пацанов»

Съёмки короткометражки проходят в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых «Не числом, а смирением». Помимо Белова в фильме задействованы ещё три профессиональных актёра. Реквизит предоставлен Екатеринбургской епархией.

В общей сложности в картине снимутся более 30 осуждённых, двое из которых — Юрий Сигарев и Игорь Червоткин — в главной роли. Съёмочные работы завершатся в первой половине 2020 года.