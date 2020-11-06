Американский производитель оптоволокна CORNING получил предписание ФАС

По данным руководства компании, все основные производители оптического волокна в мире, такие как США, Китай, Индия и Япония, всеми путями ведут защиту внутреннего рынка, развивая предприятия данного профиля. А когда были снижены с 15 до 0 процентов импортные пошлины на волоконнооптический кабель и до трех процентов на оптическое волокно, российские предприятия оказались незащищенными при конкуренции с зарубежными производителями.