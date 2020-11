Американский производитель оптоволокна CORNING получил предписание ФАС

Антимонопольной службой РФ вынесено в адрес производителя оптоволокна компании CORNING из США предписание, обязывающее ее устранить нарушения российского закона о защите конкуренции.

Прошлой осенью ФАС открыла дело в отношении компании из США Corning Inc и четырех российских заводов, которые производят оптические кабели. По данным антимонопольщиков, заокеанская компания заключила с этими заводами соглашение, обязывающее их закупать оптоволокно лишь производства американской компании. Антимонопольным ведомством данные соглашения были признаны как не соответствующие законодательству о защите конкуренции, и выдано предписание, которое обязывало их прекратить. По сообщению издания Advis.ru, год назад данное дело уже рассматривалось Евразийской экономической комиссией, которая пришла к выводу о том, что в 2017 году производители данной продукции из США и Японии устроили демпинговый импорт на рынке ЕАЭС. И он имел воздействие на финансовые показатели сферы производства оптического волокна в РФ. Нынешнее рассмотрение в ФАС ситуации с оптоволокном на рынке России прошло благодаря инициативе созданного с участием РОСНАНО и Газпромбанка завода «Оптиковолоконные системы» из Саранска. С самого начала работы предприятия оно вынуждено было отправлять свою продукцию в основном за границу, так как на российском рынке завод находился в ущемленном положении. По данным руководства компании, все основные производители оптического волокна в мире, такие как США, Китай, Индия и Япония, всеми путями ведут защиту внутреннего рынка, развивая предприятия данного профиля. А когда были снижены с 15 до 0 процентов импортные пошлины на волоконнооптический кабель и до трех процентов на оптическое волокно, российские предприятия оказались незащищенными при конкуренции с зарубежными производителями. Как говорит руководитель «Оптиковолоконных систем» Андрей Николаев, решение ФАС доказывает, что конкуренты отечественных производителей не всегда доминируют лишь за счет рыночных подходов. «Надеемся, что вынесенное ФАС решение будет способствовать развитию конкуренции на российском рынке оптического волокна», - говорит генеральный директор предприятия. У него есть надежда на то, что в РФ получится сделать инвестиции в производство и внедрение новых технологий рентабельными. Тогда появится возможность полностью закрывать спрос в России на оптоволокно за счет отечественного производства.

