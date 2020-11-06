Безработица в России выросла в шесть раз из-за пандемии

Безработица в России выросла в шесть раз из-за пандемии

Сегодня, 21:15ОбществоPhoto: pixabay.com
Число безработных в России с сентября 2019 года выросло с 665,7 тыс. до 3,7 млн человек, о чем свидетельствуют данные Роструда. В связи с этим экономисты дали советы безработным по поиску востребованных в пандемию вакансий.

Как пишет NEWS.ru, рост безработицы связывают не только с массовыми сокращениями. Работникам, которым удалось сохранить свое место, урезали зарплату из-за спада производства, в то время как пособия по безработице подняли до 12 130 руб. Люди просто уходили с работы и вставали учет в службу занятости, говорят эксперты.

Тем же, кто находится в поиске заработка, экономисты рекомендуют обратить внимание на рынок строительства и курьерских доставок, где спрос на работников вырос во время пандемии. Кроме того, многие позиции в этих сферах не предусматривают высокую квалификацию.

При этом гражданам советуют остерегаться разного рода предложений куда-либо инвестировать свои деньги. В период карантина отчаявшиеся люди становятся легкой жертвой финансовых пирамид и других мошенников.

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