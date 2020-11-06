Безработица в России выросла в шесть раз из-за пандемии

Как пишет NEWS.ru, рост безработицы связывают не только с массовыми сокращениями. Работникам, которым удалось сохранить свое место, урезали зарплату из-за спада производства, в то время как пособия по безработице подняли до 12 130 руб. Люди просто уходили с работы и вставали учет в службу занятости, говорят эксперты.
Тем же, кто находится в поиске заработка, экономисты рекомендуют обратить внимание на рынок строительства и курьерских доставок, где спрос на работников вырос во время пандемии. Кроме того, многие позиции в этих сферах не предусматривают высокую квалификацию.
При этом гражданам советуют остерегаться разного рода предложений куда-либо инвестировать свои деньги. В период карантина отчаявшиеся люди становятся легкой жертвой финансовых пирамид и других мошенников.