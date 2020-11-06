Некоторым знакам следует попробовать себя в роли повара 7 ноября

Стрелец

Очень непростой день для стрельцов. Не стройте никаких планов, всегда найдется момент, который не позволит вам реализовать их в этот день. Занимайтесь только ежедневной не сложной работой и не пытайтесь делать всё сами. Просите помощи у коллег и знакомых, иначе наделаете ошибок, которые будете исправлять не один день. Отдохните от тяжелого дня и займитесь шоппингом. Это та сфера, где вы получите позитивные эмоции и не прогадаете с приобретениями. Вечером можете принять участие в вечеринке или организовать романтический ужин.