Некоторым знакам следует попробовать себя в роли повара 7 ноября

Астрологи рекомендуют некоторым знакам попробовать себя в приготовлении пищи 7 ноября, а другим следует выполнять работу только под присмотром коллег.

Овен Неплохой день для овнов. Вас могут ожидать неожиданные предложения в первой половине дня. Они могут касаться карьеры или делового партнерства. Вам могут предложить должность в другой организации. Не спешите принимать приглашение, даже если оно кажется очень выгодным. Следует хорошо подумать и повременить с ответом несколько дней. Займитесь спортом, например, бегом. Если позволяет погода уже можете планировать зимние занятия, такие как лыжи. Вечером воспользуйтесь случаем и отдохните от всех. Телец Интересный день. Вас может ожидать новый долгосрочный проект на работе. Не надейтесь, что будет легко. Трудности возникнут в общении с коллегами. Кроме того, могут быть нарушены ваши планы по независящим от вас причинам. Уделите пристальное внимание сигналам вашего организма. При малейшем недомогании не стоит бежать к врачу, но следует записаться на плановый осмотр. Вам может захотеться разнообразия. Можете поэкспериментировать с обликом и посетить необычные мероприятие. Близнецы Неблагоприятный день для близнецов. Неудачи могут возникать неожиданно. Это может быть внезапная болезнь коллеги, из-за чего у вас прибавится работы, либо неожиданные задержки в оформлении бумаг. Не стоит расстраиваться. Несмотря не все неурядицы свою работу вы выполните хорошо и в срок. Займитесь составлением диеты, можете отказаться от части продуктов. Вечером организуйте встречу с хорошими друзьями. Рак Неплохой день для раков. Вас могут периодически хвалить и отмечать ваши достоинства. Вам покажется, что это незаслуженно, но если вы задумаетесь, то поймете, что это не так. В деловых вопросах благоприятнее всего сложится работа с бумагами и подсчетами. Удачными станут финансовые операции и расчеты. Энергии останется достаточно к концу дня. Направьте её на посещение тренажерного зала или другую активную деятельность. В отношениях со второй половинкой не всё может сложиться гладко, но крупных ссор не предвидится. Лев Успешный день. Ваши деловые связи, которые вы заводили упорным трудом, начнут приносить свои плоды. К вам будут постоянно обращаться с деловыми предложениями, советами. В этот день вы сможете на свой выбор определить долгосрочный проект, которым займетесь. Не исключено, что вам поступит масса предложений с приглашением на деловой ужин. Внимательно выбирайте кандидатов и доверьтесь вашей деловой интуиции. Рекомендуется за деловым ужином разрядить рабочую атмосферу юмором и внести элементы дружеской обстановки. Дева Не очень хороший день для дев. В первой половине дня будет преобладать влияние позитивных тенденций. Сделайте основную и самую ответственную работу в этот период. После обеда лучше занимайтесь только текущей несложной работой. Постоянно делайте перерывы и не перегружайте организм. На досуге сосредоточьтесь на активном отдыхе. Можете заняться командными видами спорта. В отношениях вас могут неприятно удивить. Постарайтесь не принимать решений сгоряча, иначе это может поставить под сомнение прочность вашего союза. Весы Отличный день для весов. Вы будете целеустремленными и ничто не заставит вас отказаться от планов. Но будьте осторожны, иногда лучше немного выждать момент для осуществления задуманного, чем идти напролом. Постарайтесь не высказывать резко свои мысли, даже если вас раздражает чья-то нерасторопность. Вечером вам может нанести неожиданный визит старый знакомый. Встреча окажется приятной и не исключено, что затянется до позднего времени. Скорпион Неплохой день. Вы будете полны новых идей и планов. Не всё задуманное получится осуществить, но это не выбьет вас из колеи. На работе обращайте внимание на замечания коллег. Вы в хорошем деловом настроении, но можете допустить небольшие ошибки. Постарайтесь отвечать взаимностью на добрые намерения окружающих. Вам следует быть осторожнее с острыми предметами. В этот день высока вероятность получить рану, которая будет долго заживать. Вечер проведите в компании друзей. Можете посетить развлекательное мероприятие. Стрелец Очень непростой день для стрельцов. Не стройте никаких планов, всегда найдется момент, который не позволит вам реализовать их в этот день. Занимайтесь только ежедневной не сложной работой и не пытайтесь делать всё сами. Просите помощи у коллег и знакомых, иначе наделаете ошибок, которые будете исправлять не один день. Отдохните от тяжелого дня и займитесь шоппингом. Это та сфера, где вы получите позитивные эмоции и не прогадаете с приобретениями. Вечером можете принять участие в вечеринке или организовать романтический ужин. Козерог Спокойный день. Обойдется без нервотрепки и неожиданных неприятных событий. Лучше всего у вас получится действовать по заранее составленному плану. Постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела и мысли, тогда результат вас удовлетворит. Не следует проводить деловые встречи и переговоры. На досуге займитесь спокойным занятием или прогуляйтесь. В отношениях с вашей второй половинкой проявите гибкость. Благодаря такому подходу удастся решить старые споры и это укрепит союз. Водолей Вас будет переполнять энтузиазм. Вы будете браться за любое дело, даже если раньше не пробовали ничего подобного. Не постесняйтесь обратиться к чтению литературы, для того чтобы лучше разобраться в вопросе. Лучше всего заняться новым необычным проектом на работе, где требуется нестандартный экспериментальный подход. Хороший день для освоения нового хобби. Можете заняться приготовлением пищи по необычным рецептам или другими делами, требующими фантазии. В отношениях вам удастся преподнести сюрприз вашей второй половинке. Ваш партнер почувствует уверенность в правильном выборе спутника жизни. Рыбы Не самый лучший день для рыб. Потребуется много усилий, чтобы отвлечься от мыслей и сосредоточиться на работе. Лучше всего заняться такими делами, где за вами смогут присмотреть коллеги. Не работайте с финансами и не проводите сделок, иначе можете понести большие убытки. Личные покупки тоже следует отложить на другой день. Лучше будут обстоять дела у рыб творческих специальностей. Их может ожидать большой успех. Вечером лучше сосредоточиться на наведении порядка у себя дома и планированием бюджета.

