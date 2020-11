Россияне будут участвовать в управлении муниципальными бюджетами

Регионы России начали подготовку к реализации программы инициативного бюджетирования, которую разработала партия “Единая Россия”.

По сообщению издания “Наш Город”, подготовка к формированию “народных бюджетов” практически завершена - сейчас решается, каким образом закон об инициативном бюджетировании, принятый летом текущего года, будет работать на местах. Отмечается, что в законопроекте четко прописано, как власть в регионах будет взаимодействовать с местными жителями, а также механизм принятия решений. Чтобы представить предложение о направлении части регионального бюджета в местную администрацию, инициативная группа должна будет подготовить проект. В состав группы может входить не менее десяти человек старше шестнадцати лет. Предложения могут быть различными - от строительства дорог или благоустройства скверов до финансирования ремонта школ и детских садов. Дальше инициативная группа должна будет рассчитать предварительный бюджет и сроки реализации проекта, который затем представляется на обсуждение собрания либо утверждается путем опроса или сбора подписей жителей. Если инициатива принимается, документы направляются в местную администрацию, которая должна принять решение в течение месяца. Если жители одного региона хотят реализовать несколько проектов, местная власть организует конкурс. Победителя определит комиссия, сформированная на основании решения администрации. Когда проект будет принят, жители смогут следить за ходом его реализации в режиме реального времени - вся информация о работах и потраченных средствах будет публиковаться на официальных сайтах муниципалитетов. Необходимо напомнить, что президент РФ Владимир Путин распорядился за ближайшие три года увеличить долю распределения бюджетов с участием населения до пяти процентов. И законопроект об инициативном бюджетировании, разработанный ЕР, поможет достичь поставленной цели, а также позволит гражданам принимать участие в управлении регионами. «Очень часто люди намного лучше знают, что нужно им самим и их городу. Жители регионов в действительности готовы принимать самое активное участие в решении местных вопросов и зачастую делают это намного эффективнее, чем некоторые чиновники», — отметил секретарь генерального совета партии ЕР Андрей Турчак. Как сообщает сайт ER.ru, инициативное бюджетирование будет одним из основных положений народной программы «Единой России» на выборах в Госдуму, которые состоятся в следующем году. Заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, депутат от партии «Единая Россия» Владимир Власов рассказал об инициативных проектах граждан, заявленных на софинансирование. "Большинство инициатив связано со спортивной темой. В Верхотурье, например, предложили обновить материально-техническую базу отделения «Лыжные гонки» местной детско-юношеской спортивной школы. В Горноуральском городском округе жители хотят обустроить хоккейный корт, а в Волчанске для школы бокса приобрести инвентарь, - сообщил депутат. - Отрадно, что количество заявок с каждым годом растет, а также расширяется география заявок и количество жителей, пользующихся этими благами". Он отметил, что впервые на конкурс поданы заявки из Волчанска, Североуральска, Богдановича и Ачита. Всего победителями стали 14 проектов из 11 городов области. Ожидается, что пользоваться результатами реализации этих проектов будут 23 тысячи человек.

