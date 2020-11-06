Россияне будут участвовать в управлении муниципальными бюджетами

Отмечается, что в законопроекте четко прописано, как власть в регионах будет взаимодействовать с местными жителями, а также механизм принятия решений. Чтобы представить предложение о направлении части регионального бюджета в местную администрацию, инициативная группа должна будет подготовить проект. В состав группы может входить не менее десяти человек старше шестнадцати лет. Предложения могут быть различными - от строительства дорог или благоустройства скверов до финансирования ремонта школ и детских садов.