Шесть башкирских сел получат питьевую воду через трубопровод БСК

Издание mkset.ru сообщает, что в рамках заключенного между БСК и администрацией района соглашения пропускной лимит трубопровода предприятия увеличен почти на четыреста кубических метров. Таким образом, ежегодно по трубам «Башкирской содовой компании» будет проходить девятьсот тысяч кубических метров чистой питьевой воды. Этого объема достаточно для обеспечения водоснабжения в шести селах и Пригородном микрорайоне. Отмечается, что если бы администрация района не заручилась поддержкой БСК, из бюджета республики пришлось бы потратить на строительство нового водопровода порядка двухсот миллионов рублей.