Шесть башкирских сел получат питьевую воду через трубопровод БСК

«Башкирская содовая компания» увеличила пропускной лимит трубопровода почти на четыреста кубометров, обеспечив водоснабжение шести сел Стерлитамакского района.

Издание mkset.ru сообщает, что в рамках заключенного между БСК и администрацией района соглашения пропускной лимит трубопровода предприятия увеличен почти на четыреста кубических метров. Таким образом, ежегодно по трубам «Башкирской содовой компании» будет проходить девятьсот тысяч кубических метров чистой питьевой воды. Этого объема достаточно для обеспечения водоснабжения в шести селах и Пригородном микрорайоне. Отмечается, что если бы администрация района не заручилась поддержкой БСК, из бюджета республики пришлось бы потратить на строительство нового водопровода порядка двухсот миллионов рублей. Глава БСК Эдуард Давыдов подчеркнул, что «Башкирская содовая компания» всегда следует принципам социально ответственного бизнеса. Одной из приоритетных задач предприятия является обеспечение комфортных условий не только для своих сотрудников, но и для жителей близлежащих населенных пунктов. По словам Давыдова, когда в БСК обратились за помощью, компания без раздумий согласилась увеличить пропускной лимит трубопровода. «Мы не можем остаться в стороне от проблем такого большого количества людей», — сказал он. В Стерлитамакском районе БСК на протяжении многих лет обеспечивает жителей питьевой водой, ежегодно проводя через свои сети свыше 500 тысяч кубометров. Теперь доступ к питьевой воде получат еще 12 тысяч жителей Башкирии. Отмечается, что «Башкирская содовая компания» принимает активное участие в социальных проектах республики. В частности, предприятие спонсирует больницы Стерлитамака, принимала участие в реставрации Дворца культуры и спортивного комплекса. Также БСК организовала работы по благоустройству городского сквера, где была обустроена пешеходная зона, установлены современный фонтан и памятник в честь основания города. Еще один фонтан предприятие установило у Башкирского драмтеатра, а в нескольких микрорайонах Стерлитамака организовало строительство новых детских и спортивных площадок. Кроме этого, компания поддерживает детские учреждения, закупая необходимые учебные пособия, игрушки и проводя текущие ремонтные работы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter