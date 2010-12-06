Теплая погода в Нижнем Тагиле продержится всю неделю

Снова холодать будет только со следующего понедельника. Сегодня, 6 декабря, в течении дня было около -4 градусов и шел снег. Во вторник снег продолжится, днем будет -3, вечером резко похолодает до -11 градусов. По прогнозам синоптиков, среда будет самым холодным днем недели: -13 градусов ночью, и -10 – днем. Правда, именно в этот день на улице будет солнечно. В четверг днем столбик термометра покажет до -2 градусов днем и -7 ночью. В пятницу похолодает – в течение дня на улице будет -9. В субботу днем температура будет составлять -3, ночью -4, а в воскресение будет холодать - ночью до – 8-ми градусов, рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в Свердловском Гидрометцентре.