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Теплая погода в Нижнем Тагиле продержится всю неделю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Теплая погода в Нижнем Тагиле продержится всю неделю

6 декабря 2010, 18:36ОбществоАнка
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