Вы счастливый обладатель автомобиля всемирно известной американской марки Ford! Вас можно поздравить с этим, прекрасный выбор! Вы уже оценили плавность хода этой машины, ее красоту и несомненно надежность, но к сожалению даже самые надежные автомобили иногда требуют ремонта. Специализированный автосервис Форд выполнит любые работы для этой марки. И где же вернуть ваше прекрасное авто в прежнее состояние, как не в фирменном автосервисе?

Качественное обслуживание

Обслуживая свой автомобиль в автосервисе Форд вы можете быть уверены что с ним будут работать лучше механики, автослесари, жестянщики и другие специалисты, имеющие огромный опыт работы непосредственно по обслуживанию этой марки. Годы оказания услуг по ремонту Ford дают гарантию высокого профессионализма мастеров организации.

Ремонт автомобиля будет сопровождаться опытными консультантами, которые подробно опишут все нюансы производимых работ, помогут подобрать детали подходящие именно Вашему авто и закажут их, чтобы Вы были спокойны. Автосервис использует только оригинальные запчасти Форд.

Услуги по ремонту Ford

Автосервис может производить разнообразные работы с автомобилями Форд:

кузовной ремонт Ford любого уровня сложности;

слесарные работы для автомобилей Форд;

ремонт АКПП Ford;

установка разнообразного дополнительного оборудования, аксессуаров, сигнализаций Форд;

перед началом работ происходит обязательная квалифицированная диагностика.

Автомобильный сервис Форд оснащен с использованием самых современных технологий, которые обеспечивают действительно качественный ремонт Ford. Мастера, работающие в автосервисе выполняют для клиентов работу любой степени сложности, не является исключением и ремонт АКПП.

Выбор фирменного автосервиса

Всего несколько лет назад автолюбители, выбирающие иномарки могли столкнуться с трудностью подбора запчастей для своих машин, а так же с поиском действительно квалифицированных специалистов, способных осуществить обслуживание и ремонт Ford разнообразного уровня. Сегодня автосервис Форд – реальность, позволяющая починить свой авто у настоящих профессионалов.

Только специализированный фирменный автосервис Форд способен обеспечить внимательное отношение к Вашему автомобилю на всех стадиях работы с ним и своевременное устранение неполадок, что в итоге обеспечивает безопасность вашего вождения.

Позаботьтесь о своем авто

Отдавая свой автомобиль на обслуживание в автосервис Ford, вы выбираете самый современный подход, независимо от того, меняете ли вы тормозные колодки или осуществляете сложный ремонт ходовой. Обслуживая автомобиль Форд в специализированном автосервисе, вы продлеваете ему жизнь, и избегаете излишних расходов, выполняя замену моторного масла, свечей, колодок своевременно!

Ваш автомобиль Ford каждый день заботится о Вас на дорогах, позаботьтесь и вы о нем – доверьте обслуживание и ремонт Ford истинным профессионалам!