Нижнетагильское предприятие «Уралвагонзавод» провернуло «сделку года»
УВЗ удостоился победы в двух номинациях ежегодной межрегиональной премии «Итоги года Урала и Сибири-2011». Это «Сделка года» и «Антикризис года». Всего же премия выдается в 22 номинациях и выделяет лучшие предприятия.
Победители премии были определены в ходе масштабного бизнес-исследования на территории всего УрФО и Пермского края. Премия проводится с целью определить и наградить политиков и бизнесменов из семи регионов, чья работа в текущем году стала особенно успешной и значимой для социально-экономического развития региона.
Как сообщает пресс-служба предприятия, «Сделку года» Уралвагонзавод получил за сделку по покупке 63,3% акций ООО «ЧТЗ-Уралтрак», которое повлияло на темпы производства дорожно-строительной техники корпорацией «Уралвагонзавод». А премия в номинации «Антикризис года» была вручена генеральному директору корпорации Олегу Сиенко эффективные действия в условиях кризиса предприятия.
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