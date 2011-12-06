Нижнетагильское предприятие «Уралвагонзавод» провернуло «сделку года»

Победители премии были определены в ходе масштабного бизнес-исследования на территории всего УрФО и Пермского края. Премия проводится с целью определить и наградить политиков и бизнесменов из семи регионов, чья работа в текущем году стала особенно успешной и значимой для социально-экономического развития региона.

Как сообщает пресс-служба предприятия, «Сделку года» Уралвагонзавод получил за сделку по покупке 63,3% акций ООО «ЧТЗ-Уралтрак», которое повлияло на темпы производства дорожно-строительной техники корпорацией «Уралвагонзавод». А премия в номинации «Антикризис года» была вручена генеральному директору корпорации Олегу Сиенко эффективные действия в условиях кризиса предприятия.

Иногда организациям, которые хотят отстоять свои права в борьбе за свои прибыли, необходимы юридические услуги. Центр Правовой Поддержкиоказывает все услуги, которые имеют отношение к юридическим консультациям, работе адвокатов и юристов.