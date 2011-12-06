Осужденные женской исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле соревновались в мастерстве вышивки, макраме, выжигания и плетения бисером

Без помощи начальников отрядов осужденным было бы непростовоплотить в жизнь свои замысла, поскольку воспитатели ИК-6 снабжали участников конкурса не только ценными советами, но и специальной литературой по вышивке, макраме, выжиганию, плетению бисером.

Среди экспонатов выставки были сувенирный клоун Jolly, обезьянка, вышитая гладью, сувенирная тарелка из гипса, расписанная в технике «фэнтэзи», белый рушник с вышитым на нем затейливым орнаментом, поделка из природных материалов «Дыхание Урала». Помимо этих работ на выставке присутствовали различные вышитые картины и панно, а также гипсовые подставки под цветы и салфетки.