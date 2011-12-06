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Осужденные женской исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле соревновались в мастерстве вышивки, макраме, выжигания и плетения бисером
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Осужденные женской исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле соревновались в мастерстве вышивки, макраме, выжигания и плетения бисером

6 декабря 2011, 10:20Общество
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