В Нижнем Тагиле ученики танцевальной студии и мэтры танца встретятся на одной площадке
6 декабря 2011, 18:05Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11 декабря в Городском дворце молодежи состоится отчетный концерт школы «E-Dance Studio», который станет одним из самых ярких танцевальных событий Нижнего Тагила.
Это двухчасовое танцевальное шоу с участием сильнейших команд Урала станет финальной точкой школы в уходящем году. Организаторы обещают сделать шоу незабываемым за счет талантливых танцоров, а также профессионального оборудования, обеспечивающего качественные звук и свет. Зрителей концерта ждет также множество сюрпризов, среди которых розыгрыши подарков и выступления артистов.
Отчетный концерт «E-Dance Studio» - это не просто проходящее мероприятие. Его организаторы и многие тагильчане считают его значимым событием для нашего города. Наша школа занимается популяризацией здорового образа жизни и танцевальной культуры среди горожан уже на протяжении почти трех лет рассказывает директор студии Алексей Белов.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей