В Нижнем Тагиле ученики танцевальной студии и мэтры танца встретятся на одной площадке

Это двухчасовое танцевальное шоу с участием сильнейших команд Урала станет финальной точкой школы в уходящем году. Организаторы обещают сделать шоу незабываемым за счет талантливых танцоров, а также профессионального оборудования, обеспечивающего качественные звук и свет. Зрителей концерта ждет также множество сюрпризов, среди которых розыгрыши подарков и выступления артистов.

Отчетный концерт «E-Dance Studio» - это не просто проходящее мероприятие. Его организаторы и многие тагильчане считают его значимым событием для нашего города. Наша школа занимается популяризацией здорового образа жизни и танцевальной культуры среди горожан уже на протяжении почти трех лет рассказывает директор студии Алексей Белов.