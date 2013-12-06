Вчера на дорогах Нижнего Тагила было спокойно: минимум столкновений, ноль пострадавших (ФОТО)

Оказалось, что на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа не было зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий. Это позволяет говорить об одумавшихся пешеходах, либо о внимательных водителях.

Однако нарушений за 5 декабря довольно много. Так, четыре водителя находились в подвыпившем состоянии, еще четверо – без права управления транспортным средством и еще одна четверка водителей нарушила правила тонировки автомобиля.

Было зарегистрировано 220 нарушений скоростного режима, 22 случая неиспользования ремней безопасности, 66 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам, которые сами нарушили 93 раза.

Одно из таких нарушений привело к аварии, в которой участниками стали сразу три автомобиля. Об этом рассказал пользователь Антон. По его словам, из двора по улице Серова выезжал автомобиль, не предоставив преимущества остальным. Так, три машины, за рулем одной из которых был Антон, столкнулись друг с другом. Причем самого Антона «потащило юзом».

Правильная оценка дорожных условий, умелое применение надлежащих приемов управления, своевременный контроль технического состояния автомобиля, четкое и неуклонное выполнение требований Правил дорожного движения позволяют водителям обеспечить безопасность на дороге сообщает ГИБДД Нижнего Тагила.

Кроме того, сегодня в ГАИ состоится круглый стол по трем важным вопросам: перевозка детей, ситуация с пешеходами и движение во время Эстафеты олимпийского огня.