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Вчера на дорогах Нижнего Тагила было спокойно: минимум столкновений, ноль пострадавших (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вчера на дорогах Нижнего Тагила было спокойно: минимум столкновений, ноль пострадавших (ФОТО)

6 декабря 2013, 12:20Общество
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