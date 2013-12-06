Во дворе по улице Фрунзе опять сбили ограничитель высоты: проблему быстро решили (ФОТО)

Не так давно выходила публикация о том, что ограничитель высоты был сбит. Виновником оказался водитель крупногабаритного транспорта, который «не заметил» препятствие и с легкостью его преодолел.

Ситуация повторилась вчерашним днем. Как рассказал один из жителей дома №54, на этот раз ограничитель уронил мусоровоз. Жильцы, наученные жизненным опытом, сразу же обратились в администрацию Ленинского района, поэтому меры были предприняты в тот же день. По словам тагильчанина, повода для беспокойства в этот раз нет.

Вчерашнюю ситуацию прокомментировал Глава администрации Ленинского района Мальцев Геннадий Геннадьевич:

Ограничитель поставлен – вопросов нет. Он будет охраняться, исходя из тех поручений, которые дал Глава города на встрече с жителями. Проект двора уже готов, более того, он утвержден. Мы уверенно ждем следующего года, чтобы начать работу по благоустройству двора и приведению его в тот вид, который согласован с жителями.

Хочется верить, что спокойствие жителей в ближайший год всё же не будет нарушаться постоянной порчей установки из-за невнимательности водителей.

Фотографии предоставил пользователь Игорь

Всегда приятно, когда жители следят за порядком в своем дворе и вообще на улицах родного города. Как говорится, чистота и красота вокруг начинается с нас самих, поэтому если мы будем выбрасывать мусор в урны, то не пройдет и месяца, как город начнет поражать чистотой улиц. Однако, важно понимать, что уран - такая же часть города, как те же скамейки, остановочные комплексы и прочее, то есть она должна отвечать эстетическим запросам граждан. Так, finbin урна - идеальный вариант. Запомните, урны для мусора не просто контейнеры, это неотъемлемая часть нашей жизни.