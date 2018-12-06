«Россети» осуществляют 99% закупок в электронной форме

Исследование, которое проводится каждый год, оценивает работу государственных ведомств и компаний с государственным участием в области проведения тендеров и заключения соглашений с подрядчиками.

Как сообщают «Новые известия», по итогам 10 месяцев текущего года, доля торговых процедур, которые были проведены компанией в электронной форме, составляют 99% от всего количества конкурентных закупок. Таким образом, осуществлено 16 580 тысяч специальных торгов только для представителей малого и среднего бизнеса. В целом закупочные процедуры за указанный интервал составили 28 506 штук. Показатели закупок у представителей МСП превысили 46,5% от реального объема закупок, достигнув почти 153,5 млрд рублей.

Председатель закупочной комиссии, заместитель генерального директора по капитальному строительству компании «Россети» Сергей Сергеев отметил, что высокие оценки статусных экспертов — еще одно доказательство верной стратегии группы «Россети» в сфере поддержания повышенной прозрачности торговых процедур.