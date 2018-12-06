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«Россети» осуществляют 99% закупок в электронной форме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Rosseti ne voidut v krym izza boyazni sanktsii 93769 35

«Россети» осуществляют 99% закупок в электронной форме

Сегодня, 19:21ОбществоФото: pravdaurfo.ru
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