Эксперты рассказали о противодействии коррупции

В беседе приняли участие сотрудники крупнейших отечественных компаний. Речь идет о таких организациях, как «РОСНАНО», «Россети», «Транснефть», «Аэрофлот», «Росатом» и «Роскосмос». Делегаты обсудили применение антикоррупционных практик и дали оценку их эффективности, информирует Newsnn.ru.

Встречу посетили глава направления комплаенс Юлия Циндик и глава направления по информационной безопасности «РОСНАНО» Александр Жиганов. Они ознакомили своих коллег с программой компании по борьбе со взяточничеством, которая базируется на риск-ориентированном подходе. Здесь подразумевается, что каждый сотрудник структуры в обязательном порядке должен прочесть Кодекс этики и антикоррупционной политики. Далее работника ждет сдача теста.

По словам Циндик, аттестация проходит по международному стандарту ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции», который считается очень эффективным инструментом.

Ответственный секретарь Антикоррупционной хартии российского бизнеса, директор Центра мониторинга законодательства РСПП Ирина Котелевская сообщила о возможном создании в Российской Федерации собственного рейтинга организаций, с точки зрения качества антикоррупционной политики. Пока данная инициатива лишь рассматривается. Ряд компаний уже прошел проверку, которую проводит Антикоррупционная хартия российского бизнеса. Данная оценка наделяет фирмы большими репутационными преимуществами перед их конкурентами.